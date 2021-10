C'è un nuovo capitolo nella storia che, sembra senza fine, della. A riaccendere l'interesse sul tema è il settimanale tedesco che si occupa di economia e finanza: ​WirtschaftsWoche. In particolare, il giornale sarebbe entrato in possesso di. Documenti che proverebbero che. Addirittura, sembrerebbe che il numero di sponsor che lavorano al progetto sia aumentato, rispetto a prima. Per quel che riguarda l'annuncio: filtra grande ottimismo sulla decisione della Corte di Giustizia europea, una volta che questa si pronuncerà potrebbe arrivare il nuovo annuncio.- Tutti i soggetti coinvolti starebbero lavorando ad alcune novità, le principali sarebbero: nessun membro permanente, ma una lega aperta; ogni squadra si qualificherà in base al risultato che acquisirà ogni anno nei propri campionati; la Lega avrà 20 iscritti, con tutte le leghe europee che avranno la possibilità di guadagnarsi un posto attraverso la fase di qualificazione; ​ci sarà un secondo campionato, sempre con 20 squadre; ​il numero di partite sarà ridotto- Da fonti vicine alla Superlega, questa dichiarazione: "Per questo ci impegniamo affinché il format proposto per la Super League europea abolisca il concetto di 'membri permanenti' e sia aperto a tutti i club europei"