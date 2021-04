1









Secondo Sky Sports UK, i 14 club di Premier League esclusi dalla Superlega avrebbero chiesto la caduta di teste eccellenti. Ecco cos'è emerso dalle tv inglesi: "I confini non solo sono stati superati, ma calpestati dappertutto. Ci era stato assicurato ripetutamente che la Superlega non fosse in programma. Dopo quello che è successo, non possiamo più trattare con queste persone. I proprietari di questi sei club hanno bisogno di trovare nuove persone che li rappresentino agli incontri della Premier League. Devono essere sostituiti. Essere in disaccordo è normale, tutti ci prendiamo cura dei nostri interessi, ma ci sono alcuni limiti che non possono essere superati".