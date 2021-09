Dunque, sembra essere arrivata la parola fine sulle ostilità "europee" nei confronti della Superlega. Chiariamo: l'Uefa ha rispettato la decisione del tribunale di Madrid, ha fatto un passo indietro sulle sanzioni ai 9 club usciti dalla Superlega e sul procedimento legale contro i 3 club ancora nel progetto, ossiaCeferin rischiava di essere perseguito per disobbedienza.No, la battaglia non è finita. Non del tutto. Entro il 18 ottobre, i governi europei e le Federazioni calcistiche dovranno inviare alla Commissione Europea il loro pensiero sulla Superlega e sul monopolio da parte di Uefa e Fifa per l'organizzazione di competizioni calcistiche.