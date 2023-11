La superlega resta viva, almeno nell'idee di Florentino Perez, che è tornato sul tema attaccando la UEFA. Una svolta potrebbe esserci il 21 dicembre, quando la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà sul tema. Con una lettera inviata nei mesi scorsi, la Juventus si era defilata dal gruppo dei fondatori, rimasto solo con Real e Barcellona, ma questo non esclude una sua partecipazione in futuro (così come quella di Milan, Inter e qualsiasi altro club europeo sia interessato al progetto), scrive Tuttosport. Entrerebbe senza i privilegi riservato ai fondatori, ma - se vorrà - potrà comunque entrare, si legge.