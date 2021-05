L'esclusiva del media spagnolo El Confidecial ha svelato il contratto firmato dai 12 club membri della. All'interno del documento ufficiale si trova un capitolo dedicato ai tifosi: "​Il contratto prevede anche una “Carta de aficionados” (Carta dei tifosi), a segnalare la grande attenzione posta al pubblico. La "Carta dei tifosi" è creata per consentire la migliore esperienza per il giorno della partita e avrebbe incluso: sovvenzione per i viaggi internazionali per i tifosi ospiti; creazione di “ambasciate dei tifosi”; trasporti nelle città partecipanti per i tifosi ospiti; un livello minimo di servizi negli stadi; e, con riferimento alla finale della Superlega, un minimo del 70% di posti riservato ai tifosi delle squadre partecipanti. Una finale da giocarsi in uno stadio con capacità minima da 60 mila posti e il 50% dei biglietti riservati ai club con un prezzo massimo stabilito".