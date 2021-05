Paolo Condò, a Sky Sport, ha parlato della 'vittoria dell'Uefa' sulla questione Superlega. "Sono convinto di una necessità di una pace tra lega e i club, si pretendeva che questi club venissero inginocchiati sul sale davanti alla UEFA. Bisogna anche saper vincere, la UEFA ha vinto e secondo me vanno bene le multe ma mi fermerei qui. Per me, poi, le squadre rimanenti rimarranno due, perché il Barcellona dipende dal voto popolare e penso che sarà negativo. Cosa resterebbero a fare Real e Juventus? Per una questione di principio?", le sue parole.