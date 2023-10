Il giorno decisivo si avvicina rapidamente, e il mondo del calcio tiene il fiato sospeso in attesa del verdetto che emergerà il 21 dicembre, giusto quattro giorni prima del Natale. Come riporta Tuttosport, questa data potrebbe segnare un punto di svolta senza precedenti per l'intero panorama calcistico europeo.La questione fondamentale affrontata riguarda l'abuso di posizione dominante da partee la presunta violazione degli articolidel trattato di Roma, che regolano i monopoli all'interno dell'Unione Europea. Mentre inizialmente l'avvocato generale Athanasios Rantos sembrava favorire l'Uefa, stabilendo che lo sport ha una specificità che lo esclude dalle norme sui monopoli, il successivo intervento di Jean Louis Dupont, noto per la sentenza Bosman, ha offuscato la situazione.La prossima sentenza, attesa con grande trepidazione il 21 dicembre, riguarderà sia ilche il. L'incidenza del parere di Szpunar sull'Uefa nel caso Anversa potrebbe potenzialmente influenzare anche il caso della Superlega. L'importanza del verdetto è resa evidente dalla consapevolezza dei giudici di tenere nelle loro mani il futuro del calcio europeo, insieme a questioni analoghe che coinvolgono altri sport. L'intera comunità calcistica è consapevole del fatto che questo 21 dicembre potrebbe segnare un momento epocale nella storia del calcio europeo, con possibili conseguenze significative per la struttura e l'organizzazione del sistema sportivo continentale.