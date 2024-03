Superlega, le parole di Reichart

Dall'emergere della sentenza dellaCGUE) del 21 dicembre scorso, i club dellahanno avviato colloqui confidenziali con la società A22, promotrice della. Questa informazione è stata riportata dall'agenzia di stampa britannica PA Media. Tra i membri fondatori del progetto originale della Superlega nell'aprile 2021 vi erano Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham. Tuttavia, di fronte alle vibranti proteste dei tifosi e alle pressioni delle autorità calcistiche nazionali ed europee, sostenute anche dal governo britannico, essi si sono tempestivamente ritirati. Nonostante abbiano pubblicamente preso le distanze dai tentativi di rivitalizzare la Superlega in seguito alla sentenza della CGUE, l'amministratore delegato di A22, Bernd Reichart, ha dichiarato che il dialogo con questi club inglesi è stato ripreso dopo il verdetto giudiziario."Tutti stanno cercando di farsi un’idea di cosa potrebbe significare tale sentenza. È un obbligo professionale dei club sapere cosa questo cambiamento nella governance nelle competizione europee potrebbe significare per tutto il movimento. La Superlega è una grande opportunità. Perché non dovremmo tutti assumere una visione neutrale e decidere cosa è meglio per i club, i loro giocatori e i tifosi? Siamo consapevoli che le società di tutta Europa sono immerse in questo processo e cerchiamo di assisterle e aiutarle".Come noto, la Juventus ha ufficialmente richiesto a Barcellona e Real Madrid di uscire dal progetto Superlega. Come emerso dalla semestrale, però, al momento i due club spagnoli hanno rigettato la richiesta del club bianconero.