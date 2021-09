Evelina, membro del board, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della faccenda: "Tutte le cose possono essere esaminate ma sulla vicenda Super League non ne parlo più, ora la questione è nelle mani dei tribunali. Chi sta da una parte e chi dall'altra attenderà cosa diranno le corti. Ora siamo fermi alla Commissione del Lussemburgo per l'accusa di abuso di posizione dominante e poi andremo avanti. Quando le cose passano in mano ai tribunali l'unica cosa saggia è stare zitti".