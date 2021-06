La Superlega è ancora un caso aperto. Il presidente della Liga Javier Tebas si è scagliato nuovamente contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, club che continuano a sostenere il progetto: "Se è vero che il formato Superlega è morto, credo che sia anche sbagliato il modello che Real, Barcellona e Juventus stanno ancora difendendo. Stanno cercando di mantenere questo modello con quella bandiera della “misura cautelare” del Tribunale di Madrid. Io dico che è una barca con tre naufraghi e una bandiera, e la bandiera è la misura cautelare del Tribunale. Bisogna cercare di convincerli che hanno sbagliato, e che dovrebbero lavorare seguendo un’altra linea. Il problema della trasparenza non si risolve con una competizione, con un concetto con il quale non è d’accordo la maggior parte dei club nel mondo. Il calcio non può girare intorno a 15 club".