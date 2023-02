Il Telegraph non risparmia critiche all'ex presidente dellaAndrea, dopo le sue recenti dichiarazioni sulla. "Continua ad eseguire gli ordini di Florentino, il capo ribelle della Superlega e presidente del", scrive il prestigioso quotidiano inglese. "Oltre al suo ritrovato desiderio di competitività è preoccupato per quello che considera il dominio delle squadre inglesi in Champions League. Forse non si è accorto che il Real Madrid di Perez l’ha vinta in cinque delle ultime nove stagioni".