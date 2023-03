Il presidente della UEFA, Ceferin, in un'intervista sul canale di Gary Neville spiega perchè la Superlega non esisterà mai dal suo punto di vista: "Senza i club inglesi la Champions non è la stessa, per questo non esisterà la Superlega. Anche i club tedeschi sono sulla stessa posizione, loro non si sono uniti sin dall’inizio e non c’è stato bisogno che la gente scendesse per strada. Se Bayern e Borussia Dortmund avessero aderito, sarebbe successo, come in Inghilterra. Anche la Francia era contraria e in Spagna ci sono solo due club su 18 che la vogliono. Alla fine sono in tre che vogliono la Superlega, che la giochino pure. A tutti gli altri non interessa, nessun altro la vuole".