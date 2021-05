Dopo il caos che si è creato intorno alla Superlega, durata su per giù 72 ore e che ha visto Andrea Agnelli tra i protagonisti più discussi, spunta un retroscena relativo alle tempistiche nelle quali si sarebbe discusso della nuova competizione. Secondo quanto riporta il Sole24Ore, in un verbale di una riunione della Lega di Serie A dello scorso 16 febbraio, si sarebbe già discusso della Superlega che sarebbe stata confrontata con la SuperChampions. Del progetto quindi se ne discuteva già tre mesi fa, quando ancora era tutto tenuto in gran segreto.