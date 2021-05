Dopo le parole di Ceferin a Sky Sport , constatata l'assenza di dialogo tra le parti - se non a suon di comunicati, pure aspri -, cosa succede adesso? O meglio:Come sappiamo, ci sono tre squadre ancora nel profetto Superlega: non sono formalmente uscite dall'Uefa, ma dall'Eca. Dunque, avrebbero diritto a partecipare alla prossima Champions League (le tre sono regolarmente qualificate alla prossima fase a gironi). Uefa definisce però il loro comportamento, anche solo la minaccia di procedere a un nuovo torneo, come "potenziale violazione del quadro giuridico dell'Uefa". Se dovesse essere accertata una violazione, l'opzione più concreta potrebbe essere l'esclusione dalle coppe europee per una stagione.Ribadiamo: l'organo che segue il procedimento disciplinare è esterno e ovviamente indipendente al management dell'Uefa.