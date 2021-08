Il giornalista Raffaele, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato la decisione dell'Uefa - trapelata come indiscrezione del Times nella giornata di oggi - di non sospendere le sanzioni contro i club fondatori della: "Decisione che non mi sorprende, chi viola un accordo sottoscritto liberamente, poi non può chiedere aiuto ad un tribunale ordinario per sciogliere quel patto che non gli sta più bene. #NoSuperLega".