Il comunicato dell'"La UEFA prende atto della sentenza odierna del Tribunale Commerciale di Madrid. In particolare, la UEFA è lieta di rilevare che il giudice ha confermato la validità di un sistema di pre-autorizzazione per le competizioni di terze parti che devono essere approvate secondo le regole di autorizzazione della UEFA e ha riconosciuto i benefici indiscutibili di tali regole per il sistema sportivo del calcio. Il tribunale ha anche confermato che la versione attuale delle regole di autorizzazione della UEFA (adottata nel giugno 2022) non è influenzata dalla sentenza odierna – continua il comunicato –. Inoltre, il tribunale non ha dato il via libera, né ha approvato, progetti come la Superlega. Infatti, il giudice ha affermato che il progetto della Superlega è stato abbandonato da tempo e che non può essere chiamata a pronunciarsi su progetti astratti. In breve, la sentenza non concede a terze parti il diritto di sviluppare competizioni senza autorizzazione e non riguarda alcun progetto futuro o una versione modificata di un progetto esistente. In ogni caso, la UEFA prenderà tempo per studiare la sentenza prima di decidere se sia necessario intraprendere ulteriori azioni".