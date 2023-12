Ancora reazioni contrarie alla, dopo la sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea. A farsi sentire ora, dalla Premier League, sonocon due comunicati.- "A seguito della sentenza odierna (giovedì 21 dicembre) della Corte di Giustizia Europea (ECJ) in merito alla Super League Europea (ESL), desideriamo confermare che la nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo impegnati nei valori del calcio europeo e continueremo a lavorare con gli altri club attraverso l’ECA e a partecipare alle competizioni UEFA".- "Il Manchester City Football Club ha confermato nel 2021 di aver formalmente avviato le procedure per ritirarsi dal gruppo che sta sviluppando piani per una Super League europea. La nostra posizione non è cambiata. Rimaniamo impegnati nei valori del calcio europeo e continueremo a lavorare con gli altri club attraverso l’ECA e a partecipare alle competizioni UEFA".