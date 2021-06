Intervenuto a Rai Sport per parlare degli Europei, al presidente della Uefa Aleksander Ceferin sono state poste anche delle domande sulla "guerra" SuperLega. Queste le sue risposte: ​"La giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Vogliamo risolvere la questione con i tribunali. Per come la vedo io, non è uno stop definitivo: prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti. A volte ho la sensazione che Juventus, Barcellona e Real Madrid siano come bambini che saltano la scuola per un po': non vengono invitati alle feste per un po' e poi cercano di entrare con la polizia. Con Andrea Agnelli è una questione personale, non vorrei replicare ma credo che lui lo sappia".