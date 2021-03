Un grande finanziatore, come la celebre banca americana JP Morgan. Tutto pronto per il grande progetto della European Premier League: come spiega Repubblica, ci sono dodici squadre coinvolte, da Inghilterra, Spagna e Italia, con Germania e Francia. Ci sono le più forti: Real Madrid, Juventus e Barcellona. Tutte valutano la partecipazione. Racconta il quotidiano nella sua edizione online: "Con JP Morgan sarebbero già al lavoro per mettere insieme almeno 6 miliardi di euro e lanciare la European Premier League. Tutti prestiti che verrebbero ripagati dai diritti tv che la Superlega genererà". Dietro al progetto ci sarebbe la FIFA, pronta allo scontro con l'Uefa.