Superlega, il 'no' dall'Europarlamento

Latorna ad essere oggetto di discussione al. Come riportato da La Repubblica, nove eurodeputati di diversi partiti - Popolari, Socialdemocratici, Conservatori e Gruppo Misto - hanno presentato un'con richiesta di risposta scritta alla Commissione per ribadire come il merito sportivo non debba essere cancellato e che la qualificazione a una competizione europea debba avvenire sul campo, e non per inviti.Questo il testo integrale: "Il calcio europeo è una storia di successo europea. Il suo successo si basa sul modello sportivo europeo, che richiede che valori e principi chiave come la solidarietà, l'apertura e il merito sportivo siano rispettati nella piramide calcistica, dal livello di base a quello d'élite. In linea con le raccomandazioni politiche contenute nella relazione del Parlamento sulla politica dello sport dell'UE del 2021, un sostegno istituzionale schiacciante protegge il modello sportivo europeo e la competitività del calcio europeo. I ministri dello sport dell'UE hanno recentemente chiesto alla Commissione di "dare seguito alla risoluzione del Consiglio del 2021 su un modello sportivo europeo per quanto riguarda la salvaguardia dell'apertura delle competizioni, del merito sportivo, dell'integrità, della solidarietà e dei valori nello sport". Può dunque la Commissione condividere il suo punto di vista sull'ulteriore sviluppo del modello sportivo europeo e sulla salvaguardia della competitività del calcio europeo? La Commissione ha preso in considerazione il riferimento dei ministri dell'UE al «legame tra le prestazioni annuali nelle competizioni nazionali e tutte le competizioni europee» anche con riferimento ai principi del modello sportivo europeo di apertura e merito sportivo nel calcio europeo? Infine, la Commissione è preoccupata per le modifiche proposte al modo in cui sono strutturate le competizioni calcistiche europee, in modo tale che le squadre non possano più essere sicure di qualificarsi direttamente dai loro campionati nazionali ogni stagione?".