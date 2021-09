Nel corso dell'incontro dell'Eca a Ginevra, al-Khelaifi ha parlato anche dei tre club ribelli della Superlega: "Se si scusano saranno di nuovo i benvenuti. Gli altri nove club li abbiamo riaccolti in famiglia, e ora dobbiamo avere fiducia in loro. Sono membri come gli altri, hanno chiesto scusa e si sono dispiaciuti per quello che hanno fatto. Ormai fa parte del passato, adesso lavoriamo insieme per costruire il futuro del calcio".