Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'ECA, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo accordo siglato con la UEFA che stabilisce come l'associazione di cui è presidente sia il rappresentante unico dei club europei in Europa e nel mondo. Al-Khelaifi ha parlato anche della Superlega: 'Non dimenticherò mai tutte le uscite dal gruppo Whatsapp del consiglio dell'ECA il 18 aprile 2021. Pensavo che il mio telefono fosse stato hackerato. Comunque ricorderò sempre come siamo rimasti saldi come istituzione e i club che sono tornati, alcuni dei quali stanno contribuendo all'ECA più che mai