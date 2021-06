Real Madrid, Juventus e Barcellona, almeno per il momento, non sono state sanzionate dalla Uefa per la questione SuperLega. Una sconfitta bruciante per Aleksander Ceferin, che ha intrapreso una battaglia quasi personale contro il progetto. Questo il commento di Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com: "I nove club che hanno accettato le imposizioni della Uefa hanno accettato le sanzioni. Uscendo dalla SuperLega, quindi, rischiano di pagare in modo più caro rispetto a Juve, Barça e Real. Qualcosa di grottesco. Per questo Ceferin merita 4 in pagella."