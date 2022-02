Come racconta il Corriere dello Sport, sono attese novità sulla Superlega. La data chiave sarebbe quella del 3 marzo, giovedì prossimo; il palcoscenico, l’FT Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times, dove è atteso l’intervento del presidente bianconero, Andrea Agnelli. E proprio il numero uno juventino dovrebbe rivelare i contenuti della nuova proposta. La novità principale riguarderebbe l’accesso alla manifestazione, il punto più contestato del progetto iniziale.