Un silenzio che sembrava quasi assodante quello dell'ex presidente della Juventus Andrea, uno tra i primi a sposare e sostenere il progetto. Anche a costo di scontrarsi con l'amico caro Alexander Ceferin. Agnelli in questo progetto ci aveva creduto dal giorno zero, accentando subito di esserne parte. Oggi ha rotto il silenzio con un post tramite il proprio profilo Twitter. L'ex presidente ha citato "Where the streets have no name" canzone degli U2. Letteralmente: Voglio correre, voglio nascondermi. Voglio abbattere i muri che mi trattengono dentro. Voglio arrivare e toccare la fiamma. Dove le strade non hanno nome". Accompagnata da un "Fino alla fine" motto storico della Juventus. Di seguito il suo Tweet.