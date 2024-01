L'intervento dell'ex Presidente della Juve, Andrea Agnelli, al Financial Times, non è passato inosservato in casa bianconera e ai tifosi. Agnelli non ha escluso un ritorno in società; ama la Juve e se ci sarà l'opportunità, non direbbe certo di no. Per il momento però, la sua priorità resta il progetto Superlega, che da sempre ha portato avanti. Non esiste una definizione precisa, diciamo che per mettere in piedi la nuova competizione, scrive Tuttosport, serviranno almeno un anno e mezzo e forse altrettanto per avviarla.