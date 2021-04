Il giornalista del New York Times Tariq Panja, che qualche giorno fa ha svelato l'esclusiva della SuperLega, ha fatto il punto sul ruolo di Andrea Agnelli in tutta questa situazione: "Quello che è successo è scioccante. La figura più esposta è quella di Andrea Agnelli, presidente della Juventus e (ex, ndr) dell'ECA, organizzazione che rappresenta 247 club dei massimi campionati in Europa. Inoltre, fa parte del comitato esecutivo dell'Uefa. Agnelli è una bomba a orologeria, perché ha firmato il contratto con i ribelli della SuperLega distruggendo il valore di 227 società delle quali è presidente. Poi, avrebbe finito per distruggere anche la Champions League".