Le parole di Javierdurante la serata di gala degli Sports Press Association Awards a Madrid:“Dove c’è Florentino non muore mai nulla, dico sempre che lui non perde mai e come David Copperfield fa i giochi di prestigio. Il suo coniglio nel cilindro in questo caso è che la Superlega non danneggia la Liga. Ma la realtà è diversa e danneggerà i campionati nazionali. Temo il progetto portato avanti dal 2000 da Florentino, secondo cui sono i club più ricchi a dominare, è come se un paese fosse dominato dai più ricchi. Penso che ci siamo molto da lavorare affinché il progetto non vada avanti. Devono dimostrare che il loro progetto è migliore del format della nuova Champions League e al momento è peggiore. Il loro progetto non è conforme al modello sportivo europeo e dal punto di vista audiovisivo quello che hanno proposto è pazzesco. Prima dicono che le partite si vedranno gratuitamente, poi ritrattano su questo. Comunque Florentino non va mai dato per morto”.