Un anno dopo, cosa resta? Era il 19 aprile del 2021: la tanto chiacchierata Superlega diventava realtà. Almeno per qualche ora. 12 club, i più blasonati d'Europa, si mettevano insieme e diventavano i membri di un'associazione calcistica fenomenale, in netto contrasto con l'Uefa. Un anno dopo, ecco, cosa resta? Tre squadre, almeno sulla carta. Juventus, Real Madrid e Barcellona proseguono la loro battaglia per un torneo diverso: non in netta contrapposizione con i campionati domestici, così come si pensava, ma in contrapposizione chiara con la Champions League.



Dall'annuncio della nascita alle reazioni, fino alla sospensione e al procedimento: è stato un anno piuttosto intenso. Guarda tutte le tappe del percorso della Superlega qui, nella gallery in basso.