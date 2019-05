Nella "Superlega" che progetta l'ECA, presieduta da Andrea Agnelli, rischiano di essere tagliati fuori grandi club italiani come Inter e Milan, in caso di mancata qualificazione nella stagione 2023-24 (l'ultima che garantirà l'accesso in base alla classifica dei campionati). Come riporta Il Corriere della Sera, la nuova Champions League avrà 32 squadre (come oggi), divise però in quattro gironi da otto squadre. Ben 24 squadre, le prime sei classificate di ogni girone, avranno il posto assicurato nell'edizione successiva. Altre quattro, con un sistema di playoff e playout, saliranno o scenderanno dall'Europa League. Di fatto dai campionati nazionali potranno entrare solo quattro squadre su 32. Oltre alla Champions ci sarà l'Europa League 1 (sempre con 32 club) e una terza coppa con 64 squadre: l'Europa League 2. Quest'ultima competizione sarà divisa in aree geografiche: le qualificate 'regionali' si daranno poi battaglia nei turni a eliminazione. NUOVI APPUNTAMENTI - Le leghe (Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) hanno tutte espresso parere contrario nei confronti della nuova Champions. I prossimi appuntamenti per discutere sono previsti a inizio giugno: dal 3 al 5 a Parigi sarà rieletto il presidenza della Fifa, Infantino. Il 6 a Malta si apre l'assemblea generale dell'ECA. Andrea Agnelli, intanto, è approdato ieri a Monaco di Baviera per un incontro con alcuni club tedeschi ancora molto scettici.