A fare un punto sul futuro prossimo del progettoé la Gazzetta dello Sport:"La sentenza dei quindici giudici è attesa verso marzo. Difficile che capovolgano il parere, ma è a loro che spetta la parola definitiva. Se fosse quella dell’Avvocato, però, non ci sarebbe altra strada per i tre club che rinnegare le loro pretese e ricominciare da capo. La Juve, con il nuovo Board, e figure come Del Piero da spendere sarebbe sicuramente in vantaggio su Real e Barcellona".