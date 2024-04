Torino-Juve, fatti di Superga: il comunicato

Polemiche infuocate. Polemiche scatenate dalla foto del gruppo ultras della, i Drughi, che a Superga si sono ritratti con uno striscione e una vecchia coreografia. gesto che ha portato la stessa Juventus a prendere pubblicamente le distanze . Adesso, sono proprio i Drughi a dire la loro tramite un comunicato."In merito alle polemiche suscitate su quanto accaduto venerdì notte, ci teniamo a sottolineare che la Basilica di Superga è sin dalla sua costruzione simbolo della città di Torino alla pari della Mole e del Caval’d Brons, e no ndel Torino inteso come squadra di calcio. Lungi per tanto da noi inneggiare ai morti, come vorremmo fosse fatto nei nostri riguardi dalle altre tifoserie.Nessuno si è permesso di pensare ad oltraggiare la lapide dei caduti. È stata solo una dimostrazione che Superga, dominando dall’alto la nostra città fa parte dal 1897 della storia della prima squadra di Torino".