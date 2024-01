I tifosi della #JuventusWomen omaggiano così Gianluca #Vialli allo Zinni di Cremona, applausi scroscianti dagli spalti al minuto 9 pic.twitter.com/NuZSar0tSt — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 7, 2024

I tifosi della Juventus hanno reso omaggio adurante la finale della Femminile contro la Roma a Cremona.Con uno striscione e un coro dedicato all'ex capitano bianconero, i sostenitori hanno creato un momento toccante nell'ambito della competizione. Il gesto ha evidenziato il rispetto e l'affetto dei tifosi verso una figura iconica del passato juventino.è stato naturalmente ricordato non solo per i suoi successi in campo ma anche per la sua leadership e dedizione alla maglia bianconera. All'intervallo, il presidente Gravina premierà il nipote