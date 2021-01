Il messaggio di Pauloè chiaro. In casa Juve si gode ancora. I bianconeri hanno alzato il primo trofeo stagionale a Sassuolo, quella Supercoppa sfuggita lo scorso anno ma vinta in questa edizione, la prima con Andrea Pirlo in panchina. Una gioia per tutti, soprattutto per la Joya, che tra infortuni e problemi di salute ha trovato pochi sorrisi ma che per una sera può mettersi tutto alle spalle.