Dal sito ufficiale della Juve:Il gennaio che attenderà i bianconeri sarà un mese ricco di grandi appuntamenti, da vivere insieme. Uno di questi sarà laFrecciarossa che si disputerà a San Siro mercoledì 12 gennaio con fischio d'inizio alle ore 21.00, e vedràcontendersi il primo trofeo della stagione.A seguito dello stop delle vendite conseguente all’emanazione del DPR del 30 dicembre scorso, si comunicano qui di seguito le nuove date relative alle differenti fasi di vendita.Ai sostenitori della Juventus sono riservati i biglietti dei settori “Blu” (1°, 2°e 3° anello - ingressi n. 12, 13, 14), “Arancio lato blu” (1° e 2° anello - ingresso n. 15) e “Rosso lato blu” (1°, 2°e 3° anello - ingressi n. 9, 10).Tutti i titoli di accesso sono acquistabili esclusivamente su vivaticket.com e non sono cedibili (il cambio nominativo non sarà consentito).Le fasi di vendita dei tagliandi saranno soltanto due: la prima, che partirà alle ore 17.00 del 4 gennaio 2022 e terminerà alle ore 23.59 del 6 gennaio 2022, darà precedenza contemporaneamente ai, aie aglialla stagione 19.20, mentre la seconda, che partirà alle ore 12.00 del 7 gennaio 2022, sarà riservata alla vendita libera:- i J1897 Member, per accedere alla vendita, dovranno inserire il numero della propria Membership. Ogni J1897 Member potrà acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership. Il codice verrà richiesto dopo la scelta del posto in mappa.- i Black&White Member potranno accedere alla vendita inserendo il numero Membership; ogni Black&White Member può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Black&White, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership. Il codice verrà richiesto dopo la scelta del posto in mappa.- gli Abbonati Juventus alla stagione 19.20, inserendo il numero della propria Juventus Card e la propria data di nascita, potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano anch’essi Abbonati Juventus 19.20 (inserendo per ciascuno il relativo numero Juventus Card), oppure J1897, Black&White, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership. Il codice per accedere alla fase di vendita Abbonati dovrà essere così composto:1) numero Juventus card che inizia con 0 ed è una cifra composta da 12 numeri;2) dopo il numero di Juventus card inserire un trattino: "-";3) dopo il trattino inserire la data di nascita nel formato GGMMAAAA, ossia senza punti e trattini.Ad esempio: 014123456789-03061988. Il codice verrà richiesto dopo la scelta del posto in mappa.Potranno accedere alla vendita riservata leattivate entro il 26 dicembre 2021:- alle ore 12.00 del 7 gennaio 2022 - eventuale inizio della fase di vendita libera dei biglietti residui.Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: vivaticket.com Per qualsiasi problema inerente all’acquisto dei biglietti si raccomanda di richiedere l’assistenza ai canali di supporto di VivaTicket.Juventus Member e Abbonati 19.20 possono far riferimento al Fan Service Juventus per ogni informazione su codici e modalità di accesso alla vendita riservata.