Non è stata una bella serata, quella dell'altro ieri per Tammy Abraham. La giovane punta del Chelsea di Lampard ha sbagliato il rigore decisivo che ha consegnato la Supercoppa al Liverpool e, poi, è finita nei mirini degli insulti social che troppo spesso condizionano i commenti quando qualcuno sbaglia qualcosa. L'associazione antirazzista "Kick It Out" ha denunciato e condannato gli insulti a sfondo razzista che sono stati rivolti ad Abraham e, la stessa associazione, reclama a gran voce che vengano presi provvedimenti a tutela di episodi simili.