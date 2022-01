Inter-Juventus è sempre Inter-Juventus a prescindere dal terreno di sfida. Mercoledì 12 gennaio, è di nuovo tempo di Derby d’Italia e questa volta con un trofeo in palio: la Supercoppa Italiana. I nerazzurri Campioni d’Italia in carica sfideranno i bianconeri vincitori dell’ultima Coppa Italia, ma anche detentori del trofeo. Per la Juventus, quella di San Siro sarà la decima partecipazione consecutiva e la 17a in totale. Ma per la squadra di Allegri c’è un’altra “decima” che interessa, cioè la decima vittoria nella manifestazione. Un’impresa complicata attende però le Juve. L’Inter è vista nettamente favorita dai bookmakers. Per lo scudetto sul petto, il fattore campo, gli 11 punti in più in classifica in campionato (con una partita da recuperare) e le tante assenze tra i bianconeri (Chiesa infortunato, De Ligt e Cuadrado squalificati).



Anche per l’Inter sarà una “decima”, dopo le cinque vittorie e quattro sconfitte rimediate nelle precedenti nove partecipazioni. Tra queste, c’è un successo ottenuto a spese dei rivali nell’unico confronto diretto, disputato a Torino nel 2005. Simone Inzaghi, che ha vinto due edizioni con la Lazio superando sempre in finale la Juve, parte nettamente favorito. Un successo dei Campioni d’Italia è quotato 1.77 da Betclic (1.75 da Snai e Sisal) contro il 4.47 di un exploit juventino. In una finale secca entrano in gioco anche i fattori supplementari e rigori. Il segno X al 90’ è quotato a 3.98. Eppure il risultato esatto con la quota più bassa è proprio un pareggio, l’1-1 pagato a 8. Lo stesso 1-1 uscito nell’ultima sfida di campionato giocata a Milano lo scorso 24

ottobre.