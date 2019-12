Come racconta Juventus.com, per la Juventus si tratta della 15ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno quattro più di qualsiasi altra squadra) - la Lazio giocherà questa sfida per l’ottava volta, quarta per presenze nella competizione. Juventus e Lazio si affronteranno in Supercoppa Italiana per la quinta volta, diventando così le due squadre che più volte si sono sfidate nella storia della competizione. I quattro precedenti tra Juventus e Lazio in Supercoppa Itailana vedono due successi per parte: 14 le reti in queste quattro sfide tra le due squadre, 3.5 di media a incontro.