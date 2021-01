4







di Cristiano Corbo

Nella foschia di Reggio Emilia, è una Juventus a due strati. Che inizia bene e pure soffre, che dà qualità alla manovra e pure deve affidarsi al proprio portiere nella più grande occasione degli azzurri, con Lozano alla mezz'ora. E' 0-0 al 45esimo della finale di Supercoppa; è pari a reti inviolate tra Juventus e Napoli. Che non hanno paura di darsele, ma allo stesso tempo non hanno alcuna voglia di cedere il passo.



I bianconeri, dopo un buon inizio, fanno fatica ad accendersi: Kulusevski è spesso troppo solo, senza opzioni per l'ultimo passaggio. Oltre a Ronaldo - che ci prova, ma non incide -, a faticare è McKennie, così come l'intero centrocampo. Non è certo eresia: al momento, le scelte di Pirlo non stanno pagando.



