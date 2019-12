Your browser does not support iframes.









di Alessio Salerio

La Juventus sta pareggiando per 1-1 contro la Lazio a Riyad, in Arabia Saudita. Si assegna la Supercoppa Italiana, con i bianconeri che cercano la nona vittoria del trofeo nella propria storia. In vantaggio la squadra di Simone Inzaghi con il gol ravvicinato di Luis Alberto, a completamento di una grande azione dei biancocelesti, dopo un evidente errore in copertura di Mattia De Sciglio, seguito da una sbavatura di Alex Sandro. Poi, in pieno recupero, pareggia Paulo Dybala, spingendo in rete la respinta di Strakosha sul tiro insidioso di Cristiano Ronaldo.



I migliori e i peggiori del primo tempo di Juventus-Lazio di Supercoppa Italiana nella nostra gallery dedicata.