L'edizione 2019 della Supercoppa Italiana è stata seguita da 6 milioni e 337.000 spettatori sulle reti Rai ieri sera. La Juventus è uscita sconfitta per 3-1 contro la Lazio, dopo una partita da dimenticare per i bianconeri, che ha spedito in Paradiso i biancocelesti. Il dato sugli spettatori (34.62%) è nella media con uno share del 34.75% negli ultimi cinque scontri di Supercoppa. Dopo l'exploit del 36% dello scorso anno per Juventus-Milan, gli spettatori sono calati di quasi 1 milione e mezzo, dai 7 milioni e 795.000 del 2018.