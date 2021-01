Complimenti alla #Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti. — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) January 20, 2021

Una vittoria che vale come messaggio all’Italia intera, perché laè sempre viva. La vittoria della Supercoppa contro ilè stata celebrata non solo dalla famiglia bianconera, ma anche da persone come, Ministro dello Sport, che si Twitter si è complimentato con la squadra di Andrea Pirlo: “Complimenti alla Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti.