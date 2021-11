Oggi, almeno, arriverà una decisione. Il Consiglio di Lega deciderà infatti il luogo e la data della, che si terrà tra Inter - vincitrice del campionato - e Juventus, che nella scorsa stagione ha alzato al cielo la Coppa Italia. Non dovrebbero esserci rilanci dell'Arabia Saudita: pertanto, la scelta dovrebbe ricadere sul 12 gennaio a San Siro.Nella riunione di martedì tra i club sulla media-company della Serie A TIM è emersa la contrarietà di Lazio e Napoli: a raccontarlo è Tuttosport, che sottolineano come Lotito e De Laurentiis stiano rilanciando l'idea di affrancarsi dalla FIGC, come fece a suo tempo la Premier League. L'obiettivo è infatti dare meno potere a Gravina,c he sta cercando di mettere un freno alle comproprietà. La maggioranza delle società vuole ugualmente approvare la media-company.