Il debutto diin Arabia per la prima semifinale di Supercoppa Italiana non passerà alla storia, almeno per quanto riguarda la partecipazione del pubblico. Una foto virale sui social ha immortalato uno stadio di Riad pressoché vuoto. La mancanza di squadre di grande richiamo come Juventus e Milan sembra aver notevolmente ridimensionato l'appeal di questo nuovo formato della competizione, anche al di là dei confini nazionali. L'immagine desolante dello stadio vuoto evidenzia le sfide organizzative e di interesse che la Supercoppa può affrontare in assenza delle squadre più celebri del calcio italiano.