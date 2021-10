Scoppia il caso Supercoppa, che quest'anno si disputerà trae la. A metà ottobre mancano ancora la data e la sede della competizione. Il motivo? C'è un braccio di ferro in corso tra Lega e club: sta scatenando polemiche persino tra i tifosi.Come racconta il Corriere dello Sport, sia l'Inter che la Juventus vogliono giocarsi il primo trofeo stagionale a Riyad, in Arabia Saudita. La data ci sarebbe: si tratterebbe del 22 dicembre, con un cachet da 3,5 milioni di euro a testa, oltre a tutta la visibilità che porterebbe l'evento in Arabia.