Tridente sì, tridente no. Alla fine, la sensazione è questa: se dipendesse dai calciatori, questi farebbero di tutto pur di giocare insieme. Di divertirsi. Di creare azioni, e per questo arrivare più facilmente al gol. Un'ossessione almeno per due terzi dell'attacco titolare della Juventus. Ad occhio, l'unico escluso - e cioè Dybala - si sta però allineando. LA SCELTA - Sarri si affiderà questa sera soprattutto alle indicazioni fisiche. Il suo timore è che la forma delle punte non sia brillante, come del resto è apparso anche nell'ultima gara di Genova contro la Sampdoria. Specialmente Higuain si è mostrato poco brillante in determinate situazioni, certamente poco lucido nel prendersela con Sarri che voleva semplicemente preservarlo in vista di questa sfida così delicata. Ecco: a spazzare via gli ultimi dubbi ci ha però pensato l'ultimo allenamento a Riyad, dove il Pipita è stato provato tra i titolari. E con lui Dybala e Cristiano Ronaldo. Dunque, che l'ultimo allenamento abbia eliminato tutti i dubbi finali sul tridente? Ah, saperlo. Ma sembra proprio così.