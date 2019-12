Stesso teatro, stessa competizione: nettamente diverso è stato tuttavia il risultato. Sei anni fa la Juventus strapazzava la Lazio allo stadio Olimpico, in una splendida finale di Supercoppa Italiana che i bianconeri non sono riusciti a replicare in questa stagione.



SUBITO L'APACHE - Nella sfida disputata il 18 agosto 2013 andarono in gol Pogba - premiato poi come man of the match - Chiellini, Lichtsteiner e il neo-arrivato Tevez. L’Apache andò in gol alla partita d’esordio in maglia bianconera: subito un segnale in vista dei successi che avrebbero caratterizzato la sua avventura a Torino. 4-0 e trofeo alzato al cielo di Roma (sesta Supercoppa della storia della Juve): proprio ciò che non è accaduto pochi giorni fa, nello stesso teatro, nella stessa competizione.