Record di ascolti televisivi per la Supercoppa Frecciarossa giocata da Inter e Juventus, trasmessa ieri sera da Mediaset su Canale 5. Il match, con il quale si sono collegate 25 tv internazionali per un totale di 130 Paesi connessi da tutto il mondo, è stato seguito in Italia da 7.890.000 telespettatori (con il 33,18% di share), facendo registrare il maggior numero di telespettatori per una finale di Supercoppa negli ultimi 10 anni, e superando anche il risultato ottenuto la scorsa stagione con 7.860.000 telespettatori.