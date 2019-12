Alti e bassi per Aaron Ramsey nella prima parta di stagione alla Juventus. A ventiquattr'ore dalla partita contro la Lazio, il centrocampista gallese ha presentato la sfida ai microfoni di Juventus Tv: "E’ la prima opportunità per me di vincere qualcosa qui alla Juve quindi sono molto emozionato. La squadra sta bene, dopo le ultime partite, ma la Lazio è un avversario molto forte, sarà un match difficile, in cui dovremo focalizzarci sulle nostre qualità".