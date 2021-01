Andrea Petagna è uscito malconcio dal campo ieri nella partita stravinta dal Napoli sulla Fiorentina. Un infortunio del centravanti ex Spal e Atalanta sarebbe un problema per Gattuso in vista della Supercoppa Italiana in programma mercoledì sera contro la Juventus: con Osimhen positivo al Covid-19, un eventuale forfait di Petagna lascerebbe a disposizione come centravanti puro il solo Llorente (ex Juve peraltro) e al limite Mertens appena rientrato da un infortunio.

Questo il report ufficiale del Napoli sull'allenamento odierno: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Fiorentina hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, hanno iniziato la sessione con torello e lavoro tecnico. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura esercitazioni di tiri in porta. Petagna ha svolto terapie e lavoro di scarico in palestra".